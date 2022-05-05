أخصائي تغذية ينصح باختيار "يوم الاستمتاع".. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور إيفان أليمينكو، أخصائي التغذية الروسي، أنه لتخفيض الوزن، لا داعي للتقيد المفاجئ في التغذية، بل من الأفضل تعلم "تأجيل الاستمتاع".



ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الناس تبدأ في الربيع نشاطا كبيرا للتخلص من الوزن الزائد، في محاولة لتحسين القوام قبل قدوم أيام الصيف الحارة، حتى أن بعضهم يشعر بالخوف عند رؤية الطعام. وبالطبع في مثل هذه الحالة لا يمكن للشخص التخلص من الوزن الزائد بصورة منهجية صحيحة. لأنه يقلل بشكل حاد من تناول الطعام، ومن ثم يتحرر فجأة من هذه القيود. لذلك فإن تعلم "تأخير المتعة" عن طريق ترتيب "يوم الاستمتاع" من وقت لآخر سيكون أكثر فاعلية.

ويقول، يحتاج الأشخاص الذين يخضعون لقيود في الأكل أو يعانون من العصاب المقيد، إلى اختيار"يوم الاستمتاع" لأنفسهم، مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين، اعتمادًا على سرعة فقدان الوزن المطلوبة. فإذا نظم الشخص هذا اليوم مرة كل أسبوعين، فسوف يتخلص من الوزن الزائد بسرعة كافية. ولكن مرة واحدة في الأسبوع، ستكون العملية أبطأ، ولكن مريحة أكثر .

ويضيف، هذه الطريقة تقلل الخوف من الطعام وتعلم الإنسان التحكم والسيطرة على رغباته.

ويقول، "عمليا نحن نعلم تأجيل الاستمتاع، نعلم الشخص الذي لا يمكنه التحكم بوزنه وتحمل القيود خلال فترة معينة. مثلا، تناول الطعام بعقلانية لمدة ستة أيام وأخذ استراحة منه في اليوم السابع".

ويضيف، يمكن للشخص في "يوم الاستمتاع" تناول ما يعجبه من الأطعمة.

ويقول، "إذا كنا نتحدث عن التغذية من أجل التحكم بالوزن فإن المشروبات الغازية المحلاة والوجبات السريعة والبيتزا، ليست مهمة جدا. لأن التغذية يجب أن تكون منطقية. والأطعمة التي تعتبر غير صحية، تتكون عمليا من نفس البروتينات والدهون والكربوهيدرات التي تتكون منها الأطعمة الصحية. لذلك لا حاجة للخوف من تناولها إذا لم تكن هناك موانع أخرى من جانب الأطباء. أي يمكن للشخص أن يتناول في "يوم الاستمتاع" كل ما يعجبه دون خوف".

ويضيف، "يجب أن تؤكل جميع هذه الأطعمة أو التخلص منها قبل حلول المساء وعدم تركها ليوم غد. لأن بعض الأشخاص يعانون من اضطراب الشهية- عندما يرى الطعام يأكل، وعندما لا يراه لا يأكل".