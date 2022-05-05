باحثون: التطعيم ضد التهاب الكبد أ ضروري قبل السفر لهذه البلدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مركز طب السفر الألماني على ضرورة تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد أ قبل السفر إلى البلدان الحارة، على سبيل المثال دول البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح المركز أن التهاب الكبد أ المعروف أيضا "بيرقان السفر" يمكن أن يشكل خطراً على حياة الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة، مشيراً إلى أنه ينتقل عبر الأغذية ومياه الشرب الملوثة، وكذلك عبر الاتصال الجنسي. وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الكبد أ في الحمى والغثيان وآلام البطن.

جدير بالذكر أن فترة حضانة الفيروس تتراوح من أسبوعين إلى ستة أسابيع، علما بأن الأجسام المضادة تتكون في الجسم خلال فترة تتراوح من 12 إلى 15 يوماً بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وبعد حوالي ستة إلى 18 شهراً من التطعيم الأولي ضد التهاب الكبد أ، يتم الحصول على جرعة أخرى. وبعد ذلك، تستمر حماية اللقاح لمدة 25 عاماً على الأقل.