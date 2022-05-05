احتمالات بوقف شركة "آسبن فارماكير" خط إنتاج لقاحها لكورونا (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت شركة "آسبن فارماكير"، ومقرها جنوب أفريقيا، أنها تحتاج إلى التزامات واضحة في غضون أسابيع من حكومات أفريقية بطلبيات من لقاحها المضاد لكورونا، وإلا فإنها ستحول خط الإنتاج الخاص باللقاح لإنتاج عقاقير التخدير التى تحظى بطلبيات أكثر.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأربعاء عن ستافروس نيكولاو مسؤول التجارة الاستراتيجية بأكبر شركة لتصنيع الأدوية في القارة القول إن الشركة شعرت بالخذلان بسبب عدم الاهتمام بلقاحها، وهو نسخة محلية الصنع من لقاح جونسون آند جونسون.

وقال :"اعتمدنا على، وكنا متأكدين، من أهمية وجود منصة تصنيع محلية، وأنه سيتم دعمها".

وأضاف أن آسبن تنتج كميات هزيلة من لقاحات كورونا من الخط، وأضاف أنه لا توجد أية طلبيات على اللقاح الذي يحمل علامتها التجارية والمخصص للبيع المباشر في أفريقيا.