دراسة: كمامة N95 ذات لا تمنع نشر جسيمات كورونا عند الزفير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن كمامات N95 لا تمنع انتشار جسيمات فيروس كورونا أثناء الزفير كما كان يُعتقد في بداية الجائحة، ورجحت أن التجارب السابقة لفحص كفاءة هذا النوع من الكمامات لم تكن كبيرة وشاملة بما يكفي، أو أن ظروف التجربة لم تكن واقعية.



وحسب تقرير نشره اليوم موقع "ميديكال إكسبريس"، كشفت التجربة التي شارك فيها عدد أكبر من المتطوعين طُلب منهم قراءة مقاطع مع وضع الكمامة، أن بعض الصمامات المستخدمة في كمامة N95 غير فعالة إلى درجة أن المتحدثين أطلقوا جسيمات رغم القناع، أكثر مما فعلوا عند الحديث دونه.

وفسر الباحثان كريستوفر كابا وجيسيكا هازارد من الجمعية الكيميائية الأمريكية الظاهرة، بأن كثافة الحديث، وإطلاق هواء الزفير أثناء وضع الكمامة تزيد، وإذا لم يكن الصمام فعالاً سيكون انتشار الجسيمات أكبر.

وأوصى الباحثان بتجنب الأقنعة ذات الصمام الواحد، وتفضيل الأكثر كفاءة في تصفية جزيئات الجهاز التنفسي عندما يكون الهدف حماية الصحة العامة، مثل الكمامات ذات الصمامين، أو التي لا تحتوي على صمام، ووضع القناع الجراحي.