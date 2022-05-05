هكذا تفعّل زر التعديل في تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد ما يقرب من عام من التكهنات والإشاعات، فضلا عن شكاوى لا تعد ولا تحصى من المستخدمين المرتبكين أصبح زر التعديل على تويتر الذي يحكى عنه منذ فترة طويلة حقيقة واقعة.



فقد أكدت مؤخراً جين مانشون وونغ المدونة المتخصصة في التكنولوجيا، وجود تلك الميزة في تغريدة مرفقة بمقطع مصور توضيحي عبر حسابها في تويتر.

وأوضحت أن الإصدار الحالي لتحرير التغريدة والذي لم يتم طرحه بعد، سيعمل على إعادة تحميل الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك) بدلاً من إعادة استخدامها، وفقا للعربية نت.

أما لتعديل منشور ما فكشفت أنه يمكن للمستخدمين بكل بساطة النقر فوق القائمة المنسدلة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية، وفقاً للفيديو الخاص بها.

مع ذلك أكدت أنه من الأفضل ألا ينتظر المستخدمون طويلاً لتعديل نص ما، لأن أمامهم 30 دقيقة فقط بعد النشر لفعل ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

ويبدو أيضاً أن ميزة التحرير تلتزم بالمعايير الصحفية من حيث أنها، على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تكشف بالضبط كيف تم تغيير التغريدة.

كذلك سيظهر بعد تعديل التغريدة، التحديث بجوار الطابع الزمني بالإضافة إلى إظهار كل من الخطأ الأصلي والتصحيح.