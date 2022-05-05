شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يحضر نهائى كأس الرابطة بين العين وشباب الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المباراة النهائية لكأس دوري المحترفين الأربعاء، والتي أقيمت على أرضية الملعب الذي يحمل اسمه في العاصمة أبوظبي.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد جالسا في المنصة الرئيسية وهو يتبادل التحية مع بعض الجماهير، والتي هتفت: "عاش بو خالد".

وحقق فريق العين لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على شباب الأهلي دبي، 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وكرر العين انتصاره على شباب الأهلي بعد فوزه 1-0 في الدوري يوم السبت الماضي.

ويتصدر العين الدوري برصيد 52 نقطة قبل خمس جولات على النهاية ويتقدم بفارق سبع نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر.