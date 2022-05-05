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نجيب ميقاتى: متمسكون بالعلاقات اللبنانية العربية بقوة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن حكومته "متمسكة بالعلاقات اللبنانية العربية بقوة، وأنه لا يمكن اعتبارها خيارا".

وفي حديث له عبر "تلفزيون لبنان"، علق نجيب ميقاتي على العلاقات اللبنانية - العربية بالقول: ""نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خيارا".

وأكد ميقاتي أن " إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان"، مضيفا: "لقد كنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى أن "الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديات جمة في مختلف المجالات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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