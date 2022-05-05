شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: لم نرصد حالات لالتهاب الكبد لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى فهيم مدير المنصة الجينومية بالمركز المغربى للبحث العلمي والتقني بأنه لم يتم رصد أي حالات لمرض الالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المغرب حتى الآن.

وأضاف بأنه في إطار المتابعة ، إذا ما وجدت أي حالات مشابهة، ستتم متابعتها جينوميا للتأكد منها ، وشدد فهيم على أنه لم يتم حتى الآن رصد أي شيء في هذا الإطار، نافيا ما تردد عن وجود حالات مشتبه فيها قيد الدراسة، مؤكدا أنه إذا ما تم تسجيل أي حالة، سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري مباشرة بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى عن عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الصحة المغربية فى بيان سابق، أنها تتابع أيضا الوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا المرض في إطار منظومة المتابعة الصحية الدولية بالمركز المغربى لطوارئ الصحة العامة، وكذا جميع التوصيات الصادرة المتعلقة بالمرض من منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض بأوروبا ووكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة.