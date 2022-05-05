شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالمملكة وسماء صافية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر حالة الطقس بعدد من دول الخليج العربى حيث تنشط الرياح بالمملكة السعوددية بينما تنقشع الغيوم بالإمارات لتشهد نهارا صافيا فى يوم الخميس.

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 26°م وهي مشابهة لليلة أمس.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أعلى بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.

الكويت

حار نهارا وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وغبار.

معتدل ليلا وغائم جزئيا و إنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.