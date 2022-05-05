شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يؤكد ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، إن المجلس النيابي الجديد الذي سيتم انتخابه في الانتخابات المقررة في 15 مايو الجاري سيختار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وأن تعكس الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التطلعات الشبابية، موضحا أن الوقت أمام الحكومة قصير، حيث تتقدم الحكومة باستقالتها بعد انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية في حوار له اليوم مع تلفزيون لبنان الرسمي للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعمل جبار لإنجاح الاستحقاق الانتخابي ضمن الامكانات المالية المحدودة.

وعن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد الرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، أكد ميقاتي أن الأمر قد لا يمر بسهولة ، موضحا أن هناك سلسلة من الأمور التي تحتاج إلى حل.

وحول ملف تحقيقات ميناء بيروت، أكد ميقاتي أن الحكومة لا تتدخل بعمل القضاء ، موضحا أحترام القضاء الذي يجب أن يكون محميا ومصانا من التدخلات.

وأكد أن حكومته استطاعت تحقيق الكثير من الأهداف التي رسمتها خلال الفترة الماضية منذ توليها المسئولية في شهر سبتمبر الماضي، وأبرزها إقرار مشروع قانون الموازنة وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية فضلا عن متابعة الملفات الداخلية، وفي مقدمتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقرا والكهرباء.

وأوضح ميقاتي أن مشروع قانون "الكابيتال كونترول" تم وضعه لحماية المودعين وكان يجب أن يقر منذ عامين، معتبرا ان الجدل الذي أثير حول مشروع القانون مؤخرا دخل في المزايدات الانتخابية.

وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي أن هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان، موضحا أن الكهرباء كانت تكلف لبنان ملياري دولار سنويا.

وحول حادث غرق مركب طرابلس، أكد ميقاتي أن الحكومة طلبت مساعدة دولية لانتشال المركب الغارق الذي يقع على عمق 400 مترا تحت سطح البحر ، مشيرا إلى أن قدرات لبنان لا تمكن من انتشاله. وشدد على أن طرابلس تحتاج الكثير خلال الفترة المقبلة.