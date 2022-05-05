شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد التزامه بالهدنة الأممية في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني، أن المجلس حريص على الجنوح إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب، من خلال التزامه بالهدنة الأممية في البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن البحسني قوله، خلال ترؤسه اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت في شرق اليمن، إنه "رغم جهود المجلس إلا أن مؤشرات ميليشيا الحوثي في استمرار ومواصلة خروقاتها للهدنة تؤكد مدى تعنتها ورفضها لكافة مبادرات السلام".



وشدد البحسني على "أهمية توحيد الصف ونبذ الفرقة والخلافات، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة، في سبيل الحفاظ على الثوابت والمبادئ الوطنية".



وأشار المسؤول اليمني خلال الاجتماع الذي حضرته شخصيات اجتماعية وأعيان المديرية، إلى أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يعملون بجد واجتهاد، سعيا لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها ملفات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.