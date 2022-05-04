شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تدين استهداف منزل مسئول بصاروخ "كاتيوشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ، اليوم الأربعاء، استهداف منزل وكيل الاستخبارات الفريق أبو رغيف وسط العاصمة بغداد.



وقالت الوكالة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة ، حاول بعض الخارجين عن القانون في فجر اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا وكانت محاولة فاشلة ، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الاطلاق وجار البحث عن الجناه حاليا".



وأضافت أن القوات الأمنية فتحت تحقيق بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والآمان الذي ينعم به البلد والاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تعرض منازل المواطنين وسط العاصمة بغداد إلى استهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر بشرية.