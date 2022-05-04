شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: المشاركة فى لجنة تأسيس "جمهورية جديدة" مفتوحة لكل من ساند التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المشاركة في اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد ناقش - خلال لقائه اليوم بقصر قرطاج مع العميد صادق بلعيد خبير القانون الدستوري - مجموعة من الموضوعات القانونية والدستورية إلى جانب موضوع تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة.



وأضاف البيان أن اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.