شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام الأقصى من المتطرفين اليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن محمد الخلايلة، الأربعاء، من مغبة الاستمرار بالتهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من المتطرفين اليهود أو السماح لهم بذلك من سلطات الاحتلال، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.

وقال الخلايلة في بيان صحفي – نقلته وسائل إعلام أردنية - على سلطة الاحتلال أن توقف مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة مزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم واستفزازهم وجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عواقبها.

وذكّر بأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس وترعاه وصاية هاشمية مجيدة تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين.