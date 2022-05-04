شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يحذر من اعتزام المستوطنين اقتحام الأقصى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من اعتزام عصابات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، غدا الخميس، وتنفيذ ما يخططون له برفع علم دولة الاحتلال وترديد نشيدها، مدينا استمرار الاعتداءات وقطع الاسلاك عن سماعات المسجد الأقصى والتضييق على الأخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون اتمام صلواتهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له أن الدعوات المتكررة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج، لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية لمشروع الاحتلال.

وأكد المجلس الوطني أن جماهير الشعب الفلسطيني عازمة ومستمرة بمواصلة التصدي لهذا العدوان ولانتهاكات الجماعات اليمينية المتطرفة التي تجري تحت حماية واشراف حكومة الاحتلال العنصرية، التي توفر الغطاء والحماية لهذه الاعمال العنصرية الهمجية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، في ختام بيانه، البرلمانات العربية وبرلمانات العالم للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.