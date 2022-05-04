شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الوطنية فى القدس المحتلة تدعو لتكثيف التواجد بالمسجد الأقصى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت القوى الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى صباح غدا الخميس لمن استطاع إليه سبيلا، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

ودعت القوى في بيان – نشرتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية - جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد غدًا صباحًا في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا، والذين يعتزمون رفع أعلام الاحتلال الاسرائيلى في باحات المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلى قررت استئناف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بداية من غد الخميس الذي يوافق ذكرى النكبة.

وأطلق مستوطنون دعوات واسعة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من شهر أيار الجارى، مرفقة بساعات الاقتحام خلال فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر.