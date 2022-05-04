شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين الشريفين " تنفذ أكثر من 720 ساعة بث باللغات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات بشئون الحرمين الشريفين، بثها على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ وذلك لإيصال رسالة الحرمين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية.



جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عبر مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية ومنصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، ضمن مشاركة رئاسة شؤون الحرمين مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".



وقال مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات مشاري المطرفي إن أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان، وخطبة عيد الفطر لعام 1443 هـ، تجاوزت أكثر من 223 ألفا و877 مستفيدا.



وأوضح أن الإدارة بثت برامج ودروسا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، حيث تجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557 ألفا و515 مستفيدا.