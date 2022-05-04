شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: أكثر من 720 ساعة بث باللغات العالمية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، من خلال مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، والتي تأتي ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي". وفق بيان لسفارة السعودية.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات المهندس مشاري بن محمد المطرفي، بأن أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، وخطبة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، قد تجاوزت أكثر من 223.877 مستفيدًا.

وأردف، أنه من ضمن مبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة قامت الإدارة العامة في بث برامج ودروس علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد تجاوزت أعداد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.