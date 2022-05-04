شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: جماعة خارجة عن القانون تستهدف منازل المواطنين بصاروخ "كاتيوشا" ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء، عن تعرض منازل المواطنين وسط العاصمة بغداد إلى استهداف بصاروخ كاتيوشا.

وأوضحت الخلية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة في بغداد، بصاروخ نوع كاتيوشا"، مبيناً، أنه "لم يتم تسجيل أيِّ خسائر بشرية".

وأضاف البيان، أن الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة".