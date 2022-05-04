شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 16 هزة أرضية خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل 16 هزة أرضية داخل العراق.

وحسب موقع السومرية نيوز، قالت الهيئة في بيان إنه "بأشراف مدير عام الهيئة علي محسن هاشم، صدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر أبريل 2022"، موضحة أن "العدد الكلي للهزات المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 24) هزة ارضية، منها (16) هزة أرضية داخل العراق.

وبينت، أن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح داخل العراق تحديداً في محافظة السليمانية في قضاء كلار، ومحافظة ديالى في قضاء مندلي، ومحافظة واسط في قضاء بدرة".

ونوهت الهيئة، إلى "خلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

وأتم البيان، أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة تقارير، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".