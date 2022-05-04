شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 6.6 مليون تصريح لأداء العمرة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

وأضافت، لقد بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.