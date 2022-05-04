شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 6.6 مليون تصريح لأداء العمرة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الحج والعمرة، إن عدد التصاريح الصادرة خلال شهر رمضان لأداء العمرة، بلغ 6.694.998 مليون تصريح. وفق"سبق" .
وأضافت، لقد بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.
وتابعت، وصل عدد شركات العمرة التي تم إيقاع العقوبات عليها 10 شركات؛ فيما تم إيقاف خدمات شركة واحدة، كما رصدت جولات المتابعة والرقابة الميدانية 299 مخالفة ميدانية.