شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية وأتربة فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق قد تمتد إلى منطقة حائل. كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية و الرياض، في حين لاتزال الفرصة مهيأة هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار نهاراً. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 51 15: والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 و الجزرالثاني عند 20:25. بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:55 والجزر الاول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار نهاراوالرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار .

وفى المساء معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .