شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 20 إصابة بفيروس كورونا وتعافى 39 شخصًا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت وزارة الصحة المغربية، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و255 ألفا و820 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و285 ألفا و241 شخصا، مقابل 24 مليونا و806 آلاف و447 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و4 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و595 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (8)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (6)، ووجهة مراكش آسفي (3) وجهة الشرق (3)، وبلغ مجموع الحالات النشطة 340 حالة.