الصحة المغربية تسجل 20 إصابة بفيروس كورونا وتعافى 39 شخصًا خلال 24 ساعة

وأبرزت وزارة الصحة المغربية، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و255 ألفا و820 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و285 ألفا و241 شخصا، مقابل 24 مليونا و806 آلاف و447 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.