شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسى باليمن: ندعم جهود الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح وتثبيت الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق صالح، دعم الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح وتثبيت الهدنة كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار، رغم عدم تقديم الحوثيين أي تنازل وعدم التزامها ببنود إعلان الهدنة وخروقاتها المتواصلة، واستغلالها الهدنة للتحشيد وتحريك الأسلحة الثقيلة لجبهات جنوب مأرب، واستمرارها في فرض الحصار الغاشم على تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع قيادة محور البرح وقيادة الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي وقائد قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر؛ لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وأطلع القيادات العسكرية والأمنية في اليمن على تطورات المشهد السياسي والعسكري، وأهمها إعلان الهدنة، ومخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح أن ما تحقق قطع شوطًا كبيرًا في ترتيب صفوف اليمنيين وتوحيدهم لمواجهة التحديات وفي مقدمتها المشروع التوسعي الإيراني، وأربك المليشيات الحوثية التي ظلت تراهن على انقسام اليمنيين وتعمل على تعميق خلافاتهم.

ولفت العميد الركن طارق صالح إلى أولويات المرحلة القادمة لمجلس القيادة الرئاسي في تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإحلال السلام الذي ينهي معاناة اليمنيين "سلمًا أو حربًا".