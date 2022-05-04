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البرلمان العراقى: حريصون على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، حرص البرلمان على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين.

 

وقال الزاملي -في تغريدة على تويتر- "نبارك للأسرة الصحفية اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونثمن عاليًا ما قدمته الصحافة العراقية من عشرات الشهداء، دفاعًا عن الحريات، والحقوق، وإعلاء صوت القانون، ونبذ التطرف، والحرب، وتكميم الأفواه".

 

وأكد الزاملي "حرص مجلس النواب على إصدار التشريعات التي تتضمن حقوقهم وتكفل حمايتهم، وتعزز دورهم ومكانتهم كسلطة رابعة لكشف الفساد، ونقد الظواهر السلبية ومحاربة الأفكار الظلامية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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