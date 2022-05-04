شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يدعو إلى الارتقاء بالصحافة: عامل بناء واستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الارتقاء بالصحافة في بلاده، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه الصحافة باعتبارها عامل بناء واستقرار.

وأكد الرئيس الموريتاني - حسبما ذكرت الرئاسة الموريتانية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام - ضرورة مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بالصحافة الوطنية، مهنئا كل منتسبي المهنة باليوم العالمي.

وفي سياق متصل، دعت شبكة الصحفيين العرب والأفارقة - التي تتخذ من لوزان في سويسرا مقرا لها برئاسة الموريتاني محمد عبد الرحمن ولد أزوين في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة - إلى المساهمة في تشجيع حوار دولي حقيقي وفعال يرسخ ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات ويضمن احترام حقوق الإنسان ، ويحد من الكراهية والتمييز العنصري.

وتعقد احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة تحت شعار "صحافة قابعة تحت حصار رقميّ"، من أجل مناقشة تأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والحصول على المعلومات.