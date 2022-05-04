شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يدعو إلى اختيار الشرفاء في الانتخابات النيابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون جموع اللبنانيين إلى اختيار الشرفاء الذين يتحلون بإرادة العمل في الانتخابات النيابية المقررة في الداخل منتصف الشهر الجاري.

واستنكر عون ما وصفته بتصاعد نسبة المال الانتخابي في فترة الدعاية الانتخابية الممتدة إلى ما قبل الانتخابات بيوم، مشددا على ضرورة عدم اختيار المرشحين لقدرتهم المالية، بل لما في قلوبهم وعقولهم.

وأوضح أن هذه الرسالة سبق وأن وجهها للبنانيين عام 1998، مؤكدا أن الشرفاء يحمون الشعب من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز.

وتجري الانتخابات النيابية في 15 دائرة انتخابية كبرى يوم 15 مايو المقبل في مختلف أنحاء لبنان، فيما تجري انتخابات اللبنانيين في الخارج يومي الجمعة والأحد المقبلين.