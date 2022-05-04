شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يؤكد حرص العراق على توطيد العمل العربي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي حرص العراق على توطيد العمل العربي المشترك.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تبادل التهاني مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في اتصال هاتفي بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأضاف أن "الكاظمي أعرب عن خالص تمنياته بدوام التقدّم والازدهار للسعودية حكومةً وشعباً، مؤكداً حرص العراق على توطيد العمل العربي والإقليمي المشترك؛ من أجل استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، وبناء التنمية المستدامة للشعوب المحبّة للسلام.



بدوره، قدّم الأمير محمد بن سلمان، بحسب البيان، "التهاني بمناسبة العيد المبارك، ونقل تمنيات المملكة العربية السعودية إلى الشعب العراقي بالرفاه، وترسيخ الاستقرار، والمزيد من التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات".