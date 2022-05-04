شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانية تكشف عن تفاصيل اجتماعات الاتحاد الدولى للصحفيين 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرعى نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد حفل افتتاح اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين وذلك يوم 31 مايو الحالى.

جاء الإعلان خلال الحفل الذي أقامته جمعية الصحفيين العمانية مساء بحضور عبد الله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية حيث كشفت الجمعية من خلاله عن تفاصيل استضافة السلطنة لإجتماعات الأتحاد الدولي للصحفيين " الكونجرس" في الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو 2022 بمشاركة ما يقارب من 300 صحفي من 100 دولة، يمثلون العديد من المؤسسات الصحفية والنقابية حول العالم.

في بداية اللقاء تم تدشين شعار ومطبوعات الاجتماعات، وألقى الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية كلمة، أكد خلالها أهمية استضافة الجمعية لهذه التظاهرة العالمية وما يمثله وجود هذا العدد الكبير من الصحفيين وممثلي النقابات والجمعيات الصحفية حول العالم على أرض سلطنة عمان، منوها بالمكانة العالمية التي تحظى بها السلطنة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما كان داعما وحافزا لفوز السلطنة بهذه الاستضافة.

كما تحدث سالم بن حمد الجهوري، نائب رئيس الجمعية، عن فكرة الاستضافة والمراحل الزمنية التي مرت بها.

وتناول طالب بن سيف الضباري، أمين سر المجلس استعدادات الفرق المشكلة للإعداد والتنظيم لهذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أنها قطعت مراحل متقدمة من حيث تحديد مكان إقامة الوفود وعقد الاجتماعات، وحجوزات الطيران، والنقل، واكتمال كافة الخدمات اللوجستية في مثل هكذا نوع من الاستضافات.

وفي الختام تحدث مصطفى المعمري، عضو مجلس الإدارة رئيس الفريق الإعلامي للاجتماعات، عن التجهيزات الإعلامية والفنية الخاصة التي تمت حول جهود الاستضافة والزخم الإعلامي الذي ستحظى به هذه الاستضافة المهمة.