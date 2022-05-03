شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يصد هجوما لـ"داعش" فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بصد هجوم إرهابي لعناصر داعش في محافظة ديالى.



وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز مساء اليوم - إن قوات الأمن تمكنت من صد هجوم لعناصر داعش الإرهابية ضمن ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وأوضح المصدر أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.



وفي سياق متصل، أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق، بالقضاء على داعشي ينتمي لما يسمى بديوان الجند في مدينة الموصل العراقية.



ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الهيئة أن "قوة من استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في الموصل".