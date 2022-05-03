شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تؤمن المناطق الترفيهية والمساجد خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز أمن المناطق الشمالية والجنوبية بمناطيد جوية ولواء من القوات الخاصة، فيما أكدت الاستمرار بتأمين المناطق الترفيهية والجوامع والحسينيات.



وقال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة عمليات بغداد حصلت على دعم من العمليات المشتركة ورئاسة اركان الجيش من خلال تخصيص لواء من القوات الخاصة لها للقيام بمهام العمليات التعرضية شمال بغداد"، لافتا الى أن "هذا اللواء سيستمر بمهامه حتى نهاية عيد الفطر المبارك".



وأضاف، أن "القيادة وضعت خطة امنية كبيرة لتأمين المناطق الترفيهية وصلوات العيد في الجوامع والحسينيات"، مؤكدا "استمرار العمل بالخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك".



وحول تأهيل المناطيد والكاميرات الحرارية، أكد سليم أن "هناك عددا من المناطيد تم تأهيلها مؤخرا والتي كان ينقصها الغاز وتم تزويدها بشكل كامل"، مبينا أنها "تستخدم الان في مناطق شمال بغداد وجنوبه لتأمين العاصمة".



وتابع أن "هناك كاميرات حرارية متطورة تم تزويدنا بها من قبل وزارة الدفاع ومكتب رئاسة الوزراء، حيث إنها كانت فعالة في تغطية معظم مناطق حزام العاصمة".



وأشار إلى أن "قيادة العمليات المشتركة ترفد قيادة العمليات بتوفير طائرات رصد ليلا ونهارا حسب الحاجة وحسب الطلب من قبل قيادة عمليات بغداد بتوفير رصد جوي لمنطقة معينة تقوم القيادة بتخصيص هذا الجهد للمنطقة ومراقبتها"، مبينا أن "كثيرا من الأهداف الجوية التي تمت معالجتها بواسطة القوة الجوية تمت بعد الاستطلاع الجوي بواسطة الطائرات المسيرة".