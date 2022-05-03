شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن القبض على 24 سجينا من الفارين من ‎سجن مليتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أمن السهل الغربي الليبية، إلقاء القبض على 24 سجينا من الفارين من ‎سجن مليتة، الذين هربوا بعد تمرد مسلح فجر أمس الإثنين.



وقالت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث أن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وبالفعل تمكن منتسبي المديرية من ضبط عدد 24 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة.



وأكدت أن ذلك جاء بناء على ما حصل فجر أمس الإثنين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (مليتة) من واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة والذي نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.



وأكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان، إعادة السجناء المضبوطين للسجن ذاته، منوهة بأنه جرى تعميم قائمة بأسماء الفارين على جميع التمركزات الأمنية بضرورة التعرف على هوية الأشخاص المارين من الطرقات العامة بالكامل.