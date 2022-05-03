عدن - ياسمين عبد الله التهامي - E Ink Gallery 3.. ورق إلكتروني فائق السرعة

الثلاثاء 3 مايو 2022

الخليج 365

كشفت شركة "إي إنك" “E Ink” النقاب عن الورق الإلكتروني E Ink Gallery 3 الجديد.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الورق الإلكتروني الجديد يمتاز بأوقات تبديل سريعة، بالإضافة إلى عرض الألوان، ومن خلال الاعتماد على هذه التقنية الجديدة فإنه سيتم إطلاق إصدارات قابلة للطي وقابلة للف.

وأكدت "إي إنك" أنها أصدرت نوع جديد من لوحات الورق الإلكتروني E Ink Gallery 3؛ حيث ينصب اهتمامها هنا على البناء السريع للصورة، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لعرض صورة جيدة يبلغ 350 مللي ثانية، ويتم ذلك أثناء التبديل إلى وضع العرض بالأبيض والأسود، وفي وضع العرض بالألوان فإن وقت التبديل اللازم يصل إلى 500 مللي ثانية، وفي الوضع القياسي يتراوح وقت التبديل بين 750 و1000 مللي ثانية، ويتحقق أفضل عرض ألوان عندما يتم استعمال مرحلة التبديل الممتدة إلى ثانية ونصف.

وأكدت "إي إنك" أنها قامت بتحسين كثافة البيكسلات، وبالتالي دقة الوضوح من 150 إلى أكثر من 300 بيكسل في البوصة المربعة، بالإضافة إلى أنه يمكن استعمال قارئ الكتب الإلكترونية في ظل درجات حرارة تمتد من صفر إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يعني أن الورق الإلكتروني E Ink Gallery 3 الجديد يتناسب مع لوحات الحبر الإلكتروني ذات التدرج الرمادي المماثل.

ومن الناحية التقنية تعتمد لوحة E Ink Gallery 3 على منصة E Ink ACeP Advanced Color ePaper، والتي تستعمل جزيئات اللون الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر والأبيض لعرض الألوان.

وأعلنت "إي إنك" أنها تعتزم إطلاق إصدارات قابلة للطي وقابلة للف من الورق الإلكتروني E Ink Gallery 3 الجديد، وقد أظهرت إحدى الصور التشويقية بالفعل إصدارا من الورق الإلكتروني E Ink Gallery 3 قابلا للطي وبقطر 8 بوصة، والذي يتم لفه مرة واحدة أو طيه مرة واحدة.