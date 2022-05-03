شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى عراقى: جاهزون لردع أى شخص يهدد أمن وسلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم، الثلاثاء، أن القوات الأمنية العراقية لن تسمح بحدوث النزاعات.

وقال جاسم خلال زيارته لقضاء قلعة صالح بشرق بغداد، على رأس قوة أمنية يرافقه قائد شرطة المحافظة، إنه لن يسمح بحدوث أي نزاع في القضاء، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.

وشدد جاسم على أن القوات الأمنية جاهزة لردع أي شخص يقوم بزعزعة أمن وسلامة المواطنين، واعتقاله على الفور.