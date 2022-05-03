شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: رئيس "تيار الحكمة" العراقى يدعو لإصدار وثيقة البناء الاستراتيجى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس تيار الحكمة بالعراق عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، جميع القوى السياسية في مجلس النواب الى إصدار وثيقة البناء الاستراتيجي للبلاد.

وقال الحكيم وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بعد مرور 7 أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، ما زلنا نشهد تلكؤاً واضحاً في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساسي الذي من أجله أُجريت الانتخابات المبكرة والتي كلفت الدولة الكثير من الجهد والمال، فضلاً عن تعطيل رغبة الشعب في تشكيل حكومة قوية ومتماسكة لإيجاد تغيير حقيقي وفاعل في بنية البلاد وقطاعاته وحقوله المتنوعة خدمياً واقتصادياً وأمنياً".

وأضاف أن الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الظروف الحساسة، تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة للانتقال من حالة الانسداد إلى الانفراج ،ومن الجمود إلى الحراك ،ومن التقاطع إلى التفاهم، وكل ذلك ممكن ومتاح إذا ما تم استثمار الأجواء المعنوية لعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفاً ولا تبني بلداً ولا تحقق هدفاً ومن شأنها أن تزيد من التعقيدات القائمة، مؤكداً أن بقاء الأمور كما هي والتسليم لما يجري وانتظار الحلول من الخارج أو الاستمرار بمنهج التقاطع والتنافر والتراشق يمثل خطراً ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى مبادئ احترام الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة وعلى مسار بناء الدولة ومؤسساتها.