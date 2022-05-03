شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يدعو جميع الأطراف لحماية حرية الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف اليمنية إلى حماية حرية الصحافة.وفق العربية.

وقال المبعوث الأممي "أكرر دعواتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للعاملين في مجال الإعلام"، وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية.

يشار إلى أن "الحوثي" تفرض قيودا كبيرة على العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، وبينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحفيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحفيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.