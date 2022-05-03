النواب الأردنى: التعديلات الدستورية خطوة لتعزيز الحياة السياسية والاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة وأبرزها قانونا الأحزاب والانتخاب خطوة كبيرة إلى الأمام؛ لتعزيز الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال الدغمي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن الأردن بخير رغم كل المؤامرات التي يتعرض لها، وأنه قوي ومتماسك، وأن الملك عبدالله الثاني يقود المسيرة بشكل قوي ومتناسب مع طبيعة المرحلة في جو عربي وإقليمي وعالمي صعب جدا.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السياسية والاقتصادية على دول العالم بما فيها دول العالم الثالث ومنها الأردن، تستدعي من جميع الأردنيين الوقوف في صف واحد ضد التشكيك في مقدرات الوطن وقراراته