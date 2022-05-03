شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل جندى وإصابة آخر فى قصف مدفعى للحوثيين بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى جندي يمني مصرعه وأصيب آخر؛ جراء قصف مدفعي لجماعة الحوثي استهدف موقعا عسكريا لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي استهدفت موقعا عسكريا لقوات الجيش في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بقذيفة، أودت بحياة جندي وإصابة آخر، وذلك ضمن خروقات جماعة الحوثى المتصاعدة للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الماضي.

وأضاف المركز أن قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي أثناء تحليقها باتجاه المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي تواصل بشكل يومي هجماتها على مواقع الجيش، وتقوم بدفع العربات والدبابات إلى الخطوط الأمامية واستحداث الخنادق، مستغلة الهدنة الإنسانية التي بدأت، مطلع أبريل الماضي.