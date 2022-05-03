شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. عاصفة ترابية بالسعودية وحار بالكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج ، فى السطور التالية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم عاصفة ترابية حيث تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف, كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية و الرياض، في حين لاتزال الفرصة مهيأة هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

نهارًا حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة وغبار عالق على بعض المناطق، وتبلغ العظمى 38 درجة. ليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ الرياح: إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثاني عند الساعة 02:21 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزرالثاني عند 20:04 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الاول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:18. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 36 24 65 20 دبي 35 24 70 25

الشارقة 35 22 70 25

عجمان 35 24 75 30

أم القيوين 36 22 70 25

رأس الخيمة 34 21 75 20