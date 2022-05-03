شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما لم تسجل أى حالات وفاة متعلقة بالفيروس.

وقالت الوزارة - بحسب بيان اليوم الثلاثاء - إن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58694، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 57698، أما حالات الوفاة فاستقرت عند 982.

يذكرأن، تسلمت موريتانيا فى نواكشوط مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى هدية من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وزارة الصحة أن وزير الصحة الموريتانى المختار ولد داهي، تسلم من السفير الصيني لي باي جين بمطار نواكشوط الدولى أم التونسي مليون جرعة من اللقاح تشكل الدفعة الخامسة من نوعها، وتهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح ولد داهي، أن هذه المساعدة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، موضحًا أن الدفعات السابقة مثلت دعمًا قويًا لجهود بلادنا في إطار مواجهة الجائحة.

بدوره، قال السفير الصيني لدى موريتانيا لي باي جين، إن موريتانيا والصين تربطهما علاقة أخوة وصداقة، ضاربة في القدم، مثمنًا اهتمام الحكومة الموريتانية باللقاحات، لاسيما وأن الصين سلمت لموريتانيا منذ بدء الوباء مليونين و530 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.