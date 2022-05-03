شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثى في محافظة مأرب، وذلك فى ظل هدنة الأمم المتحدة التي دخلت شهرها الثانى.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر" أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب".

وكان الجيش اليمني أعلن عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخر بقذيفة اتهم الحوثيين بإطلاقها على موقع عسكري تابع له في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووجه رئيس الوفد المفاوض في الجماعة محمد عبد السلام، اتهاما للتحالف العربي باستمرار خرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.

يذكرأن، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، نزع 1.833 لغمًا زرعتها جماعة الحوثى في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الماضي؛ منها 1.195 لغمًا مضادًا للدبابات، و638 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق "مسام" حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، من نزع 260 لغمًا مضادًا للدبابات، و75 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تم نزع 158 لغمًا مضادًا للدبابات، و235 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين ، إضافة إلى 208 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

ونزع "مسام" كذلك 569 لغمًا مضادًا للدبابات، و328 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل الماضي إلى 6.356 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 335 ألفًا و893 لغمًا زرعتها جماعة الحوثى بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.