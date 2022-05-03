اليمن.. عائدات النفط ترتفع إلى 1.4 مليار دولار فى 2021

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير صادر عن الحكومة اليمنية، بأن صادرات النفط الخام ارتفعت هذا العام الى نحو 1.418 مليار دولار عام 2021، مقارنة بـ 710.5 مليون دولار فى العام الذى سبقه، بزيادة بلغت قيمتها 707 ملايين دولار، بحسب "رويترز".

يذكرأن، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، أن السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام كان حاضرا في كل النقاشات التي أجراها، مشيرًا إلى أنه رغم كل الخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي أكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها.

ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والاعلام الى توحيد صفهم، وجمع كلمتهم فقوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على ذلك والعمل معاً من اجل بلدنا واهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الاقصاء والتهميش.

واشار الى ان العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية وخصوصا اعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.