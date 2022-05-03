شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان يدين الهجوم الصاروخى على أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة خبات في أربيل شمالي العراق .

وقال بارزاني في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الاثنين، إن "الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسئولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات في أربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.