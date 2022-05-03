شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره العراقى سبل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمى تضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكرأن، أعلن مصىر أمنى عراقى أن هجوما صاروخيا استهدف ناحية خبات بمدينة أربيل شمالى البلاد.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، أن 6 صواريخ سقطت على الناحية، ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية.

فيما لم تتبنى أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.