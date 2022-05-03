شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يصدر عفوا عن 222 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بالعفو عن 222 من السجناء المدانين بأحكام نهائية.

وذكرت الرئاسة الموريتانية في بيان اليوم الاثنين، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك وبناء على المادة 37 من الدستور، أصدر الرئيس الموريتاني مرسوما بالعفو عن 222 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.

وأوضح البيان أن قرار العفو يشمل: إسقاط الفترة المتبقية من العقوبة لأسباب إنسانية، لـ4 سجناء مصابين بأمراض خطرة، استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لـ4 سجناء بعد عفو أولياء الدم، تخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لـ214 سجينا.