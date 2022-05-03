شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: لم يتم تسجيل أى إصابة أو وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند 265 ألفا و782 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و358 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.