شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: نجحنا فى إفشال مخططات "لإرباك الوضع الأمنى داخل المدن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعا الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى الاستمرار في تأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر "قيادة العمليات المشتركة"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وعقد الكاظمي اجتماعا مع القيادات الأمنية وجه خلاله الشكر للقيادات ومنتسبي القوات الأمنية على "الجهود الكبيرة التي بذلوها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وإفشال مخططات العدو في إرباك الوضع الأمني داخل المدن".

وقال إن "العدو حاول الاستهداف، لكن جهدنا الاستخباري ويقظة أبطال القوات الأمنية أفشلا مخططاته"، ووجه بـ"ضرورة الاستمرار بهذا الزخم الكبير لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومضاعفة الجهود في تأمين الحدود".