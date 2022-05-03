شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من استقرار بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الكويتى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت وأن مشاركة القوات الكويتية فى عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية تأتي ترسيخا وترجمة لمفهوم العمل الجماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الكويتى، عقب قيام وزير الدفاع بإجراء اتصال هاتفي مع آمر قوة الواجب الكويتية (بدر) المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية نقل خلاله تهنئة أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد للقوات الكويتية بمناسبة حلول عيد الفطر .

وأضاف وزير الدفاع أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء في القوات المسلحة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن كويتي.

وشدد على أن القيادة الحكيمة تولي حرصها واهتمامها ومتابعتها لمنتسبي الجيش الكويتي الذين يشاركون الأشقاء في المملكة في هذه العلميات استكمالا لدورهم التاريخي الذي كان دائما وأبدا سباقا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإخوانه بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون والدول العربية والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار منطقتنا.

وأعرب عن خالص تقديره وامتنانه لجهود وتضحيات "حماة الوطن" التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحات مشاركات الجيش الكويتي المشرفة سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح للقوات الكويتية في إتمام مهامها وأداء واجبها الوطني على الوجه الأكمل.