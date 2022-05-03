شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: المملكة أعادت استخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، التى ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وقال القصبي: "إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، يسرنا أن نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام، فكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم العيد ونحن نرفل بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة، كما نسأله أن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شر ومكروه ونحمد الله على ما أنعم به علينا وعليكم من صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، سائلين الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب.



أضاف :"لقد جعل الله العيد، فرصة لسمو الأخلاق، والتآلف والتآخي والتسامح والعفو؛ يقول صلى الله عليه وسلم: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»، إن الشرف العظيم الذي ميز الله بلادنا به، من خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتقديم أرقى الخدمات لهم، هو مصدر فخر لنا جميعاً، نبذل من أجله الغالي والنفيس، أداءً للمسؤولية التي اصطفانا الله لها، واستشعاراً لقداسة هذا الواجب العظيم، ونحمد الله أن وفّقنا لمواصلة هذا العمل الجليل، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وسارت عليه هذه البلاد، بقيادة أبنائه الملوك من بعده ولا نزال ونبقى نفتخر، ونتشرف بمواصلة المهمة، بأعلى كفاءة.

لقد كان من فضل الله أن المملكة أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولقد سعدنا بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين، والمصلين، والزوار، الذين شرّفهم، بزيارة الحرمين الشريفين، في رمضان المبارك، ونحمد الله الذي وفقنا للعمل بأعلى مستويات المسؤولية، والجدية والابتكار، في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها، مما آتى ثماره الإيجابية، على معظم مناحي الحياة، والفضل لله أولاً، ثم للعاملين في القطاعات كافة، وللمواطنين والمقيمين، الذين أظهروا وعياً عالياً والتزاماً كبيراً وسرعة استجابة للتوجيهات والتعليمات والإرشادات التي ارتبطت بالجائحة.