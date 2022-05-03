شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة: الحوار المخرج الوحيد من الأزمة في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي يعيشها السودان هو الحوار.



وقال دقلو، لدى مخاطبته ضباط وضباط صف "قوات الدعم السريع"، بقاعدة كرري العسكرية في الخرطوم اليوم الاثنين، "إننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد عن الأجندة وحب النفس".

وقال: "يجب أن يكون هناك دور واضح وقوي للحكماء والعقلاء من أبناء السودان الشرفاء الصادقين لجمع الصف الوطني تحت شعار (السودان يسعنا جميعًا)".

وأشار الفريق أول دقلو إلى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية على الأمن والاستقرار، والمتمثلة في ظهور بعض الظواهر والمشاكل، مؤكدًا دور ومسؤولية الجندي والمواطن لمساعدة الأجهزة النظامية لتتكامل هذه الأدوار والمسؤوليات وتنعكس على الوطن أمنًا واستقرارًا.